Com virada de chave, Roger Machado completa 100 dias de trabalho no Internacional

Se a temporada do Internacional mudou para melhor, muito se deve à chegada de Roger Machado no comando. Neste domingo, o técnico completou 100 dias de trabalho no clube com números notáveis.

A estreia de Roger pelo Internacional se deu no dia 20 de julho, na derrota para o Botafogo, por 1 a 0. À época, o Colorado ocupava a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. A equipe gaúcha, no entanto, conseguiu engatar uma boa sequência de resultados no segundo turno da competição, possuindo a segunda melhor campanha no recorte.