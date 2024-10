Arsenal e Liverpool fazem clássico emocionante e empatam pelo Inglês

Arsenal e Liverpool protagonizaram um grande clássico neste domingo. As equipes empataram em 2 a 2 no Emirates Stadium, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Saka e Merino fizeram para os donos da casa, enquanto Van Dijk e Salah marcaram para os visitantes.

Com o empate, o Liverpool chegou aos 22 pontos em nove jogos, sendo o vice-líder da Premier League. O Arsenal aparece logo atrás, na terceira posição, com 18 pontos e o mesmo número de partidas.

O Arsenal volta a campo pela competição no próximo sábado (02), quando visitará o Newcastle, às 9h30 (de Brasília). Antes, a equipe de Mikel Arteta terá um duelo pela Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, às 16h30, contra o Preston, da segunda divisão.