Mirassol ganha da Ponte Preta pela Série B e iguala pontuação do líder Santos

Já a Ponte Preta atua novamente no dia 4 do próximo mês, uma segunda-feira. A Macaca recebe o Paysandu, no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Mirassol inaugurou o placar com um golaço. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, Fernandinho tocou para Neto Moura, que, de fora da área, finalizou com a perna direita no ângulo esquerdo do goleiro Luan, que nada pôde fazer.

O segundo gol do Mirassol saiu na reta final do duelo, aos 44 minutos da etapa complementar. Chico bateu uma cobrança de falta direto para o gol e aumentou a vantagem dos mandantes.