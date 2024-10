Vasco lança novo uniforme 3 em homenagem aos 100 anos da Resposta Histórica

HISTÓRIA SE ESCREVE COM ????. ??

Disponíveis em todas as lojas do Gigante da Colina.#VascoDaGama pic.twitter.com/7S9TtX6xli

Os dois modelos contam com uma tecnologia que revela trechos da carta enviada pelo presidente vascaíno José Augusto Prestes em resposta à Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA), que pedia a exclusão de 12 jogadores do clube por supostamente não estarem segundo os padrões morais necessários para praticar futebol. Os trechos do documento são revelados em contato com a água, fazendo alusão ao suor do torcedor e do jogador.

As camisas estão disponíveis em todas as lojas oficiais do Vasco.