Sada Cruzeiro vence Sesi e conquista hexacampeonato da Supercopa

Filipe Ferraz destacou o espírito e a superação do time.

"A filosofia do Sada Cruzeiro é essa: vencedora, sempre buscando fazer o nosso melhor dentro da quadra. Às vezes o torcedor cobra, e nos incentiva também, mas a gente sabe que é preciso renovação. E a chegada do Douglas e do Brasília fazendo o Sada Cruzeiro alcançar um estilo de jogo diferente, mas que também segue vencendo. Então, parabéns a todos. Dois torneios, dois títulos já, mas isso é só o começo. A gente está iniciando um trabalho e a gente vai brigar muito para estar em todas as finais. Eu acredito que, com trabalho, dedicação e da forma como os atletas estão, a gente pode fazer mais uma história no Sada Cruzeiro."

Com uma grande atuação do elenco, o clube celeste dominou o confronto e impôs seu ritmo sobre os paulistas em São Luís. Do lado campeão, o oposto Wallace e o ponteiro Douglas Souza foram os maiores pontuadores, com 20 acertos cada. O oposto Darlan, do vice-campeão, marcou 21.