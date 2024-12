Zé Roberto Guimarães sobre Sheilla: 'Sempre terá portas abertas na seleção'

O técnico José Roberto Guimarães exaltou a atuação de Sheilla Castro como auxiliar na seleção feminina de vôlei e comentou sobre a saída dela às vésperas das Olimpíadas de Paris.

A bicampeã olímpica não se apresentou ao último período de treinamento da seleção no Brasil antes dos Jogos após uma polêmica sobre a possível criação de uma conta falsa nas redes sociais que atacou diretamente a ponteira Gabi Guimarães.