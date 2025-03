Vídeo viral evitou adeus precoce ao vôlei, e hoje ela disputa a Superliga B

A atleta conta que, ao longo de toda a trajetória no mundo virtual, já representou ou fez ações com 30 marcas, com uma boa porcentagem ligada a esporte ou estilo de vida mais saudável.

Campanha na Superliga B

O Tijuca Tênis Clube está na liderança, com 34 pontos — à frente de Sorocaba, com 28, e São Caetano, com 24. Gabi chegou no começo do ano passado e participou da vitoriosa campanha na Superliga C.

Somos o único time invicto na temporada e só perdemos dois sets até aqui, mas claro que não somos invencíveis. Temos de manter o foco porque não adianta passar a fase classificatória e, quando realmente precisa, vacilar. O ano está sendo incrível e acredito que temos tudo para passar para a Superliga A. Estamos focadas nisso.

A ponteira começou no vôlei aos 8 anos. Aos 13 anos, mudou-se para Marechal Cândido Rondon, onde ficou por cinco temporadas. Em 2019, foi emprestada ao Londrina e, ano seguinte, foi para o Taubaté — onde atuou no Juvenil. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, passou pelo São Carlos.

Namorado atleta/ influencer

Gabi namora o jogador de basquete Felipe Motta, que hoje defende o Botafogo e também é fenômeno nas redes sociais. "Logo que começamos a namorar, a internet ficou enlouquecida. Aproveitamos um pouco essa onda, mas começaram as temporadas, vieram treinos e jogos, então, normal que tenha existido uma queda. Realmente, cuidamos muito do que vamos publicar".