Zé e Bernardinho ajudarão na escolha de sucessores, diz presidente da CBV

"Falei, inclusive, sobre o meu desejo de que nesse próximo ciclo olímpico, Zé e Bernardo indicassem, para que a CBV analisasse, os treinadores que a gente quer ter para as nossas categorias de base, para que eles possam também ir ganhando experiência internacional, para no futuro virem a ser os substitutos deles. Eu digo sempre que eu gostaria, não só por mim, para o futuro do vôlei, que eles continuassem como coordenadores, supervisores técnicos, passando a experiência deles para os treinadores que venham a seguir", explicou o presidente da CBV.

Radamés Lattari foi eleito, por aclamação, para mais um mandato no meio de janeiro e comandará a CBV até 2029. Ele já estava no comando da entidade, pois ocupava o posto de vice e acabou assumindo a presidência em 2023 após a morte de Walter Pitombo Laranjeiras.

"Comecei no voleibol com 13 anos, tentei jogar até os 16. Depois, me tornei treinador e fiquei até os 40 anos trabalhando em diversos clubes no Brasil e no exterior. Participei de seleção estadual, seleção brasileira como assistente técnico, como técnico, como supervisor. Depois, na CBV, fui diretor de vôlei de praia, diretor de competições, diretor de seleções, CEO, vice-presidente e cheguei a presidente. Então eu acho que fiz uma carreira em que peguei um pouquinho de experiência de todos os segmentos que tem dentro do voleibol. Você ter o seu trabalho reconhecido e ser eleito por aclamação é uma grande vitória", destacou Radamés.

E a seleção masculina?

Nos últimos anos, a seleção brasileira masculina de vôlei não tem apresentado as melhores performances. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, a equipe que era comandada pelo técnico Renan Dal Zotto ficou sem medalha, algo que não acontecia desde os Jogos de 2000.

A CBV trouxe Bernardinho de volta ao comando em 2023, para as Olimpíadas de Paris, mas a equipe também ficou sem medalha. Ao UOL, Radamés ponderou o pouco tempo que o atual treinador teve com o time e projetou uma melhora através de ações que a entidade tem realizado em prol do vôlei brasileiro.