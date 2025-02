Melhor em quadra, Natália comemora título da Copa Brasil com o Osasco

O Osasco São Cristóvão Saúde conquistou o tetracampeonato da Copa Brasil, neste sábado. Após vencer o Sesi Bauru por 3 sets a 1, com parciais de 27/25, 16/25, 27/25 e 26/24, no ginásio da Arena Multiuso de São José. A ponteira Natália, eleita a melhor em quadra, admitiu o cansaço no começo do jogo e exaltou a força do elenco.

"Sei da importância do título. Estou muito feliz. Até brinquei que cheguei um pouco atrasada para o jogo, bateu o cansaço no início, mas o espírito da final pega a gente e esse grupo está de parabéns pelo trabalho. Espero que não seja nada grave com a Giovana e a nossa superação mostra a força do time. A Kenya entrou e segurou e temos que agradecer. Polina, Valdez e todas as meninas também. Agora é comemorar e pensar na Superliga", disse Natália, que, assim como na semifinal, ganhou o troféu VivaVôlei.

O Osasco São Cristóvão Saúde precisou superar a lesão de Giovana, que deixou a quadra no terceiro set com problema no joelho, e o susto com Valquíria, que torceu o tornozelo na mesma parcial, mas conseguiu seguir em quadra.