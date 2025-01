Vôlei: Atletas se revoltam com quadra escorregadia e jogam descalças

As atletas do Renasce Sorocaba preferiram terminar o jogo atuando sem tênis após reclamarem da quadra escorregadia na vitória sobre o Desportivo Natal, pela quarta rodada da Superliga B feminina .

O que aconteceu

A primeira jogadora a ficar descalça foi Isabelli, número 17 da equipe visitante, na metade do segundo set. A cena curiosa ocorreu durante o jogo disputado no Palácio dos Esportes, em Natal (RN), na última sexta (10). Ela tirou o tênis na beira da quadra e retornou sem calçado, surpreendendo a equipe de transmissão.

Atletas já haviam reclamado da quadra escorregadia e tentavam secá-la até com as próprias mão desde o começo da partida. Funcionários do local passavam rodos com panos na superfície para lidar com a situação, mas aparentemente em vão.