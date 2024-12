Praia Clube perde para italianas e repete 4º lugar de 2023 no Mundial de vôlei feminino

A partir do segundo set, a equipe italiana foi dominante, apostando no forte marcação no bloqueio, principalmente sobre Kuznetsova, principal jogadora do Praia Clube no torneio. Logo no início, o Vero Vôlei abriu 9 a 3 de vantagem, com três bloqueios seguidos. As brasileiras reagiram e chegaram a encostar em 13 a 12, mas o time de Milão disparou com 20 a 14 e venceu a parcial por 25 a 16.

O terceiro set foi um passeio. Sem conseguir se encontrar no jogo, o time de Uberlândia saiu atrás em 4 a 0, diferença que foi aumentando no decorrer do período. Com o ataque funcionando e o bloqueio calibrado, o Vero Vôlei abriu 12 a 3 e fechou o set em 25 a 13, ficando com a medalha de bronze.

Após voltar da China, o Praia Clube volta suas atenções para a Superliga feminina. O próximo compromisso será contra o Mackenzie, no dia 7 de janeiro, em Belo Horizonte.