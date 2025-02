'Loucura': Julia Kudiess relata recuperação de lesão que a tirou de Paris

Em maio do ano passado, Julia Kudiess viu o sonho de representar a seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris virar pó ao sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Nove meses depois, a central retornou às quadras e contou ao UOL como lidou com o longo processo de recuperação.

Julia se machucou no primeiro set da vitória do Brasil sobre a Sérvia na Liga das Nações do ano passado. A atleta deixou a quadra do Maracanãzinho chorando numa cadeira de rodas e comoveu a torcida e as delegações de ambas as equipes. Pouco depois, a lesão foi confirmada e ela precisou ser submetida à cirurgia.

"Foi uma loucura. O início foi bem difícil, mas eu acredito que com a equipe que eu tive todo esse tempo no Minas, e com a força das meninas, da minha família, dos meus amigos, além dos fãs também, o processo foi um pouco mais fácil", disse Julia em entrevista ao UOL.