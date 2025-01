Mentor da revolução do esporte olímpico brasileiro volta ao COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou o retorno de Jorge Bichara, que será consultor de esportes. Ele trabalhou na entidade por 17 anos e foi um dos responsáveis pelas campanhas do Brasil no Pan-Americanos de Lima e Jogos Olímpicos de Tóquio, quando houve recorde de medalhas.

Queremos que o Brasil se desenvolva na direção de se tornar uma nação esportiva para ampliar seu potencial de alto rendimento e não temos dúvidas de que Bichara é o nome certo para a função Marco La Porta, presidente do COB

O que aconteceu

Bichara foi deligado do COB em 2022. A saída foi resultado de uma queda de braço com Christian Trajano, que ocupava a gerência de Educação e Controle de Doping. Trajano é amigo de Sandro Teixeira, filho de Paulo Wanderley, presidente do COB na ocasião, como publicado pelo UOL à época.