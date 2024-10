Organizada do Santos critica "atuação covarde e apática" em Chapecó e cobra elenco

Nesta sexta-feira, a Sangue Jovem, uma das principais torcidas organizadas do Santos, utilizou as suas redes sociais para cobrar o elenco. O grupo demonstrou a sua insatisfação com a atuação na derrota de 3 a 2 para a Chapecoense, na última quarta-feira, pela 32ª rodada da Série B.

"Nessa última quarta-feira (16), o Santos enfrentou a Chapecoense na Arena Condá, enfrentando mais de 1600 quilômetros de estrada. Deixamos nossas famílias em nossas casas para incentivar o Santos a qualquer custo, porém mais uma vez, os jogadores não demonstraram o mínimo de vontade e respeito com aqueles que dedicam a vida para acompanhar o Santos, e novamente fizeram uma atuação covarde e apática dentro de campo", escreveu.