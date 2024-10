Arruda e oração de Daciolo: torcida do Vasco enche treino antes da semi

Há pouco tempo teve a chegada do Coutinho, e as pessoas cantaram "coloca mais três pontinhos na conta do pai", "a Barreira vai virar baile". Na verdade, precisamos colocar três pontinhos na conta do Pai Eterno. Todas as vezes que o povo clamou, houve grandes vitórias

Cabo Daciolo, ex-deputado federal vascaíno

Onipresente em jogos do Vasco, o torcedor-símbolo Kaíque também bateu ponto. Com seu inseparável galho de arruda e sua cartolina otimista "Fé, eu acredito", ele demonstrou confiança na virada do Cruzmaltino sobre o Atlético-MG e a consequente classificação à final da Copa do Brasil.