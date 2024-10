Presidente do Vitória detona o Corinthians: 'Contrata sem pagar ninguém'

O que aconteceu

Fábio Mota deu a declaração ao ser questionado sobre a briga do Vitória na tabela do Brasileirão contra times com maior investimento. O autor da pergunta na entrevista coletiva citou Corinthians e Fluminense, que estão perto do clube baiano na luta contra o rebaixamento.

Ele é mais um presidente de clube da Série A a subir o tom contra a política de contratações do Corinthians. Na semana passada, o dirigente do Cuiabá, Cristiano Dresch, afirmou que a equipe paulista dá "golpe" no futebol brasileiro

O que mais o presidente do Vitória disse

Sem fair play no Brasil: "O Brasil não tem fair play, não tem limite de gastos dos clubes. Não sei se alguém viu dirigente de clube preso, muitos deveria estar presos porque acabaram com clubes e ficou por isso mesmo. E quem assume fica aí pagando dívida".

Terra sem lei: "Futebol no Brasil é uma terra sem lei. Muita gente com conta rejeitada. O cara assume clube de futebol, pipoca orçamento, vai embora e larga a bomba lá. Não existe fair play no Brasil. Não existe limite de gastos.