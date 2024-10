Sabino celebra melhora do São Paulo após Data FIFA: "Resposta para nós mesmos"

Contra o Vasco Sabino mostrou o que tem de melhor, agregando bastante na saída de bola pelo lado esquerdo da defesa. Em um lance, inclusive, saiu costurando a marcação e só parou na entrada da área do adversário, batendo forte e exigindo a defesa do goleiro Léo Jardim. Justamente por não se limitar a defender, o zagueiro tricolor vem ganhando cada vez mais moral com a torcida.

"Estou muito feliz com o momento que estou vivendo, estou feliz não só pela partida, mas pelo fato de a equipe permitir essa saída minha. A pessoa acha que é o zagueiro que tem essa característica, mas muitas vezes não. Se os jogadores não fizerem a movimentação correta, eu vou estar perdido, vou estar cego ali. Então é importante que a equipe ajude, tem jogadores experientes que passam toda confiança, o Luiz Gustavo não preciso nem falar da importância que ele tem na minha vida, tudo que ele representa nesse momento difícil que passei aqui, sempre foi um cara que não me deixou baixar a guarda. Estou muito feliz", prosseguiu.

"Nosso time é muito concentrado no que tem que fazer. Internamente temos muita convicção do nosso potencial, do que está sendo feito. Obviamente que vamos ter derrotas, faz parte, mas nosso time trabalha para ganhar. Esse tempo foi importante para corrigirmos algumas falhas que tivemos contra o Cuiabá. Acho que ficou muito nítida nossa melhora, fizemos três gols, conseguimos sair sem sofrer gols, o que é muito importante, principalmente para mim, que sou zagueiro. Importante somar nesta reta final de campeonato e vamos, se Deus quiser, conquistar nosso objetivo, que é a Libertadores do ano que vem", concluiu.