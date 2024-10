Vitor Roque comenta "momentos difíceis no Barcelona" e diz: "Fiquei meses sem sorrir"

Contratado como uma das maiores joias do futebol, Vitor Roque não conseguiu corresponder às expectativas no Barcelona. Assim, o atacante acabou sendo emprestado ao Real Betis, da Espanha, no início desta temporada. Ele admitiu que não teve vida fácil no clube catalão.

"No Betis estou muito feliz . Minha família, que passou por momentos difíceis, também sorri comigo. Fiquei seis ou sete meses sem sorrir e passei por momentos difíceis no Barcelona, ????mas isso acabou. Estou aqui e feliz. Isso é o mais importante", disse ao ABC Sevilla.

O brasileiro também afirmou que quer ficar no clube de Sevilha por mais tempo: "A verdade é que não depende de mim. Quero jogar no Betis. Gostaria muito. Conversei com meus pais sobre isso. A vida é boa aqui e adoraria jogar mais aqui".