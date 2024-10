Com um a menos, França vence Bélgica e encaminha classificação na Liga das Nações

Na tarde desta segunda-feira, a França bateu a Bélgica por 2 a 1 no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, em partida válida pela quarta rodada da Liga das Nações. Com dois gols de Kolo Muani, os franceses ficaram com um jogador a menos na reta final do jogo, mas seguraram o ímpeto da seleção belga. Openda marcou o tento dos donos da casa.

A vitória mantém a França em segundo lugar no grupo 2, com nove pontos. Já a Bélgica terá vida difícil para conseguir se classificar. Em terceiro lugar e com quatro pontos, os belgas não podem ultrapassar a líder Itália, que tem 10, e precisarão torcer contra os franceses nos dois últimos jogos da fase de grupos.

Na próxima rodada, a França recebe Israel. A Bélgica, por sua vez, enfrentará a Itália, em casa.