Retorno próximo de Alex Santana acirra disputa no meio-campo do Corinthians

O volante Alex Santana, em processo de transição para voltar aos gramados, é preparado para estar à disposição no jogo contra o Athletico-PR, na próxima quinta-feira. O retorno próximo do atleta de 29 anos vai acirrar ainda mais a disputa no meio-campo do Corinthians.

O quarteto de meio que atuou no empate por 2 a 2 com o Internacional, na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi formado por: José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro. A equipe vem atuando no 4-4-2 (losango) nas últimas partidas sob o comando de Ramón Díaz.

Alex Santana atuou por apenas cinco jogos pelo Timão até lesionar a coxa, no começo de agosto. Nesse curto período, o atleta foi titular absoluto, responsável por trazer equilíbrio e força física à região central do campo.