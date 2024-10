Jamal Lewis não deve ficar à disposição do São Paulo para duelo com o Vasco

Jamal Lewis deverá ser desfalque do São Paulo no confronto da próxima quarta-feira, contra o Vasco da Gama, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Convocado pela seleção da Irlanda do Norte, Jamal Lewis fará o último jogo pelo seu país nesta Data FIFA na terça-feira, dia 15 de outubro, contra a Bulgária, pela Liga das Nações. Ou seja, na véspera do compromisso do São Paulo no Brasileirão.

Considerando o desgaste físico, já que costuma ser titular da seleção norte-irlandesa, e o longo deslocamento da Europa para a América do Sul, Jamal Lewis deverá se reapresentar ao São Paulo após a partida contra o Vasco, focando no duelo seguinte, contra o Criciúma, dia 26 de outubro, fora de casa.