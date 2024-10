Com gol anulado no fim, Botafogo-SP empata com Operário-PR e abre vantagem do Z4 da Série B

Neste sábado, no Estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP empatou sem gols com o Operário-PR, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes, que seguem em brigas opostas na tabela de classificação da Segundona.

Diante da vitória, o Botafogo-SP chegou aos 38 pontos e subiu para a 13ª colocação, deixando a Ponte Preta e o Paysandu para trás. Agora, a distância para a zona de rebaixamento, aberta pelo CRB, é de cinco unidades.

Do outro lado, o Operário-PR segue na caça por uma vaga no G4 da competição, que permite acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Após o empate em Ribeirão Preto, os paranaenses chegaram aos 43 pontos e subiram para a oitava colocação, sete unidades atrás do Mirassol, quarto lugar, com 50.