Dorival dá 4 dicas de melhorias no Corinthians antes de sequência decisiva

O Corinthians teve sua primeira derrota sob o comando de Dorival Jr, e o experiente treinador deu pistas do que deve trabalhar na equipe para a sequência do mês. Até o final de maio, o Alvinegro terá duas "decisões" na Sul-Americana, um clássico e a volta de confronto da Copa do Brasil

Sequência dura

As próximas partidas podem definir o restante da temporada do clube do Parque São Jorge, principalmente nas copas. Em terceiro, o Alvinegro paulista está em posição delicada na Sul-Americana e corre risco de não avançar nem aos playoffs das oitavas. O cenário na Copa do Brasil é mais tranquilo, tendo vencido o Novorizontino fora de casa, mas ainda precisa confirmar a classificação na Neo Química Arena.

A derrota para o Mirassol fez o time estacionar no Brasileirão, e novos tropeços podem complicar a situação na tabela. O time está em décimo, com dez pontos, e pode voltar a brigar na segunda parte da tabela para se distanciar do Z4, como foi em boa parte da edição do ano passado. Os próximos adversários são Santos, Atlético-MG e Vitória.