América-MG cede empate ao Avaí e desperdiça chance de encostar no G4 da Série B

Nesta sexta-feira, na Ressacada, o América-MG visitou e empatou com o Avaí por 2 a 2, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Coelho foram marcados por Fernando Elizari e Brenner, enquanto Andrey e Gaspar cravaram os tentos dos mandantes.

Agora, diante do empate em Santa Catarina, o América-MG chegou aos 48 pontos e permaneceu no quinto lugar, porém desperdiçou a chance de igualar o número de unidades do Mirassol (50), que abre o G4 e ainda joga pela rodada. O Avaí, por sua vez, subiu para a oitava colocação, com 43 pontos conquistados.

Pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebe o Goiás, na Arena Independência, às 20h (de Brasília), da próxima quinta-feira (17). Já o Avaí retorna aos gramados na próxima sexta-feira (18), às 21h30, quando visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith.