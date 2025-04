Desde retorno, Neymar disputou apenas um jogo completo pelo Santos

PRÍNCIPE! A nação santista está com você. ?? pic.twitter.com/jXRAjSKnNv

? Santos FC (@SantosFC) April 17, 2025





A volta de Neymar começa a ficar marcada por lesões, como no último clube que defendeu antes do Santos. Em mais de um ano pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o jogador de 33 anos lidou com duas contusões. Em outubro de 2023, pelo Brasil, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou afastado dos gramados por um ano. Pouco tempo após voltar a jogar, o astro teve constatada uma nova lesão, dessa vez no tendão da coxa.

Neymar iniciou 2025 recuperado da lesão, mas sua forma física ainda não agradava Jorge Jesus, técnico do time saudita. Após isso, em fevereiro, o Santos oficializou o retorno do atleta, que demonstrou o desejo de ter mais tempo de jogo.