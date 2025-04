Ja Morant preocupa Grizzlies para confronto decisivo contra o Dallas Mavericks

O Memphis Grizzlies encara o Dallas Mavericks nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em confronto decisivo pelo Play-In da Conferência Oeste da NBA. A partida, que acontece no FedExForum, em Memphis, define o último classificado aos Playoffs de 2025, como oitavo colocado do Oeste. O vencedor enfrentará o líder Cleveland Cavaliers na primeira rodada da pós-temporada.

O Memphis chega ao duelo após ser derrotado pelo Golden State Warriors por 121 a 116, na última terça-feira (15), no primeiro jogo da "repescagem". Com isso, a equipe perdeu a chance de avançar diretamente como sétima colocada e agora disputa a última vaga restante nos playoffs.

A principal dúvida dos Grizzlies para o jogo é o astro Ja Morant. O armador não participou do treino desta quinta-feira e será reavaliado momentos antes da partida. Morant sofreu uma torção no tornozelo direito durante a derrota para o Golden State Warriors, na terça-feira, ao pisar no pé de Buddy Hield e ser atingido por Quinten Post com 4:25 restantes no terceiro quarto.