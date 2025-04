Com quatro rodadas disputadas, Palmeiras repete campanha campeã do Brasileirão de 2023

O Palmeiras parece ter embalado na temporada. Na última quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira venceu Internacional, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e chegou à terceira vitória seguida no torneio, permanecendo invicto no torneio. Após quatro rodadas, o Verdão repete a campanha no Brasileirão de 2023.

Até agora, o Palmeiras tem um empate - contra o Botafogo (0 a 0) e três vitórias - contra Sport (2 a 1), Corinthians (2 a 0) e Internacional (1 a 0) - no Brasileirão, mesmos resultados obtidos no torneio em 2023, quando a equipe terminou o ano levantando a taça.

Em 2025, com 10 pontos, o Alviverde é o segundo colocado, empatado com o líder Flamengo. No Brasileirão de dois anos atrás, nas quatro primeiras rodadas, o Verdão tinha o mesmo número de triunfos, contra Cuiabá (2 a 1), Corinthians (2 a 1) e Goiás (5 a 0), e um empate com o Vasco (2 a 2). Com isso, no mesmo momento, ocupava também a vice-liderança, dois pontos atrás do Botafogo.