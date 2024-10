Semana cheia vira trunfo para Ferreirinha voltar a ser relacionado no São Paulo

O jogador não só ficou de fora da partida de mata-mata como também não foi relacionado para o Majestoso. Agora, a tendência é que, se mostrar evolução, o atleta pode voltar a ser relacionado no próximo compromisso.

Contratado no início do ano, o atacante está fora de combate desde o dia 19 de agosto. Um dia antes, ele foi vítima de uma lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda e deixou o campo, ainda nos primeiros dez minutos, do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Apesar do problema físico, Ferreirinha é um dos principais jogadores do São Paulo neste ano. Ele, que tem oito gols e duas assistências em 42 partidas disputadas pelo clube, vinha sendo titular absoluto no ataque.

Com expectativa pelo retorno do atacante, o Tricolor encara o Cuiabá neste sábado, às 19h (de Brasília), em jogo que será disputado na Arena Pantanal. A equipe de Luis Zubeldía é a quinta colocada do torneio, com 47 pontos, e mira a vaga na Libertadores de 2025.