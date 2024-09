Com gol de Giuliano, Santos vence Operário na Vila e assume liderança da Série B

Assim como na primeira etapa, o segundo tempo começou com poucas emoções. A primeira chance de perigo do Santos veio aos 17 minutos, com chute de Pituca da entrada da área para fora. Aos 19, foi vez de Otero arriscar de longe para defesa do goleiro adversário.

O Operário respondeu aos 27 minutos com Nathan Fogaça, em chute de fora da área que parou em Gabriel Brazão. Aos 35, JP Chermont tentou arremate de longa distância, mas Gabriel Mesquita defendeu em dois tempos.

Aos 39, o Santos chegou de novo, dessa vez com chute colocado de Guilherme, defendida pelo arqueiro do Operário. Sem conseguir ampliar a vantagem, o Peixe administrou o placar e pouco sofreu com as investidas do adversário.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 0 OPERÁRIO-PR

Data: 28 de setembro de 2024, sábado