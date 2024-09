Após vencer concorrência com Fla por Marcos Antônio, São Paulo vê volante perder posição

Marcos Antônio chegou ao São Paulo com status de principal contratação do clube na janela de transferências do meio do ano. A diretoria tricolor, inclusive, venceu a concorrência do Flamengo para tirá-lo da Lazio, da Itália. Porém, na última quinta-feira, na partida decisiva contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, acabou sendo preterido por Liziero.

A escolha do técnico Luis Zubeldía chamou atenção pelo fato de Liziero ter retornado recentemente de empréstimo ao Yverdon, da Suíça. Aliás, nas últimas temporadas o volante revelado em Cotia foi cedido a outros clubes, como Internacional e Coritiba, mas não conseguiu se firmar em nenhuma dessas equipes.

Fato é que Zubeldía preferiu não se ater aos antecedentes de Liziero e, aparentemente, tem gostado do que o volante vem apresentando nos treinamentos no CT da Barra Funda. Além disso, para o treinador são-paulino, os dois jogadores possuem características distintas e, por isso, cada um deverá ser utilizado conforme as necessidades que cada adversário irá impor ao time tricolor.