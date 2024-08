Wesley publica texto de despedida do Corinthians: 'Só tenho a agradecer'

O jovem Wesley, negociado com o Al-Nassr, se despediu do Corinthians na noite desta quinta-feira via redes sociais. O atleta reforçou a alcunha de "Filho do Terrão", disse que se trata de um "até logo" e agradeceu por tudo que viveu no clube.

Wesley chegou ao Corinthians com apenas 10 anos de idade, e participou de todas as etapas até chegar ao profissional. Após um início de ano animador sob o comando de António Oliveira, o atleta caiu de rendimento e perdeu espaço com Ramón Díaz. Após sondagens de vários clubes, a diretoria do Timão selou sua venda por cerca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões).

"Ao longo da minha trajetória, caminhei ao lado de pessoas incríveis que transmitiram seu conhecimento e me fizeram crescer profissionalmente. Assim, me tornei um Filho do Terrão. Hoje, me despeço mais (sic) nunca é um adeus e sim um até logo. Corinthians minha vida!Corinthians minha história! Corinthians meu amor!", escreveu Wesleu no Instagram.