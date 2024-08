Williams anuncia Franco Colapinto como novo piloto até o fim da temporada da F1

Franco Colapinto to race for the remainder of the 2024 season.

Colapinto será o primeiro piloto argentino na Fórmula 1 em 23 anos e o segundo na história da Williams. Ele se juntou ao compatriota Carlos Reutemann.

Franco irá substituir Logan Sargeant, demitido pela Williams. James Wolves, diretor da equipe, comentou sobre a decisão em demitir um piloto no meio da temporada. Ele também agradeceu ao norte-americano pelo tempo em que defendeu o time inglês.