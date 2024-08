Corinthians se prepara para jogo contra o Juventude e antecipa viagem para RS

O Corinthians iniciou nesta terça-feira a preparação para o jogo contra o Juventude, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O elenco fez o último treino no CT Joaquim Grava antes de viajar para o Rio Grande do Sul. Amanhã, a equipe fará o treino final em Porto Alegre e em seguida se deslocará para Caxias do Sul.

No treino desta terça, o elenco corintiano contou com o apoio de alguns atletas da base. Os laterais Caipira (2005) e Tabone (2005); os zagueiros Bryan (2005) e Lorenzo (2005); os meias Caraguá (2007), Kauê de Deus (2004) e Amorim (2008); e os atacantes Pires (2006), Beto (2006) e Kauê (2008) participaram do treinamento.

O técnico Ramón Díaz e sua comissão técnica dividiram o elenco em dois grupos. Os jogadores que aturam por mais de 45 minutos na derrota para o Fortaleza treinaram finalizações. O restante realizou um exercício tático de enfrentamento. O treinador argentino aproveitou a atividade para promover testes na formação da equipe.