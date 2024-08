NFL em São Paulo terá show de Anitta e Luísa Sonza cantando hino

Através de suas redes sociais, a NFL anunciou nesta terça-feira que as cantoras Anitta e Luísa Sonza participarão do jogo de futebol americano entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, na Neo Química Arena. Além delas, o norte-americano Zeeba, filho de brasileiros, também fará uma performance no estádio do Corinthians.

Luísa Sonza ficará responsável por cantar o hino nacional brasileiro antes da partida, enquanto Anitta fará o show do intervalo, comum em eventos norte-americanos. As artistas se pronunciaram após o anúncio oficial da NFL.

"Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento", disse Anitta.