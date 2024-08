Brasileira diz que beijo antes de luta foi combinado: 'Não desse jeito'

"Não queria, mas foi combinado": "Eu sabia que iria gerar muita polêmica e que a repercussão seria ruim. Muita gente disse que eu deveria processá-lo, que foi assédio. Ele é uma pessoa incrível, eu vi a repercussão. Eu não queria o beijo, mas foi combinado para ser a cereja do bolo. Foi parte do entretenimento. Às pessoas que se sentiram ofendidas, digo que não foi forçado, eu estava ali."

Repercussão: "O público estava gritando meu nome e fazendo coração com as mãos, e eu não conseguia me mexer no primeiro dia. Aonde eu vou as pessoas pedem para tirar foto comigo. E eu comecei a ouvir "Gabi, I love you", mas eu não achei que era comigo. Foi um carinho muito grande no primeiro dia, fiquei em choque. Tentei fingir normalidade, mas recebi mensagem do Snoop Dogg dizendo que era meu fã. [...] Recebi mensagem de muitas pessoas e também de gente de fora da bolha da luta. Conor McGregor, Jon Jones, Werdum, Will Smith, Bono, Kelly Slater... Como assim essas pessoas estão vindo até mim? A repercussão foi muito grande."