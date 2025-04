Entidades do futebol americano exaltam Brasil na rota da NFL: 'Abre portas'

A liga já confirmou uma nova partida para este ano, novamente no estádio do Corinthians. O Los Angeles Chargers será o mandante desta vez, em jogo marcado para 5 de setembro e com visitante ainda a ser definido. No ano que vem, há a possibilidade de dois duelos ocorrerem em solo brasileiro. Além de São Paulo, o Rio de Janeiro pleiteia ser sede de um evento, que seria no Maracanã.

A NFL vir para o Brasil catapulta a modalidade e facilita a busca de patrocínios e de clubes porque o entendimento das pessoas vai ficando cada vez mais fácil. Apesar de ser um nível técnico e tático muito maior que o nosso, abre muitas portas e muitos caminhos para nós.

Ricardo Trigo, presidente da Federação Paulista de Futebol Americano e diretor do Corinthians Steamrollers

Cris Kajiwara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Cris Kajiwara e Ricardo Trigo participaram da CBC & Clubes Expo, que aconteceu em Campinas entre os dias 11 e 15 de março. A Federação Paulista de Futebol Americano teve um estande no evento, e Trigo ministrou a palestra "História e desenvolvimento do Futebol Americano e Flag Football no Brasil".

A presidente da confederação da modalidade revelou que, na atual temporada, haverá novamente um único campeonato nacional. Nos últimos anos, houve o torneio organizado pela CBFA e pela Liga BFA