NFL no Brasil terá dias de imersão gratuita com eventos, corrida e atrações

Participação de Equipes e Ativações Especiais

As equipes Miami Dolphins e New England Patriots, que possuem direitos de marketing no Brasil por meio do Programa de Mercados Globais da NFL, terão ativações especiais no evento.

NFL Run e Produtos Oficiais

No domingo, 8 de setembro, haverá a NFL Run, uma corrida e caminhada pelo Parque Villa-Lobos, com percursos de 5 km e 2 km, organizada pela Ponto Org Eventos. As inscrições estão disponíveis no site nflrun.com.br.

A NFL Shop, apresentada pela Visa, estará aberta todos os dias no local do evento e oferecerá produtos oficiais da NFL e de todos os 32 times, além de itens exclusivos do jogo no Brasil. A operação das lojas será realizada pela Fanatics, com mais seis pontos de venda em São Paulo e Rio de Janeiro.