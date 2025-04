PSG, City, Bayern e NFL: clubes e ligas investem na Páscoa no Brasil

Clubes de futebol e marcas esportivas tentam ampliar a conexão com o público na Páscoa. Algumas delas fecharam parcerias com empresas brasileiras para a venda de chocolates levando suas logos.

O que aconteceu

A Cacau Show venderá ovos do Bayern de Munique e da NFL. O Ovo Chocoesportes NFL terá, além do chocolate, uma bola de futebol americano em miniatura. Já o chocolate do time alemão virá com uma minibola de futebol com o escudo estampado.