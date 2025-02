Prefeito de SP quer 'casamento' com NFL e brinca com jogo em outras cidades

NFL em São Paulo de novo

A NFL anunciou que organizará mais uma edição do São Paulo Game. A decisão da principal liga de futebol americano do mundo foi divulgada em evento realizado na Prefeitura da capital paulista na manhã desta quarta-feira (19).

O jogo será disputado novamente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O local foi o palco no ano passado do primeiro confronto da NFL em todo o hemisfério sul do planeta, com a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, na abertura da temporada.

A partida está marcada para o dia 5 de setembro, uma sexta-feira, mas o time visitante ainda não foi revelado. O adversário dos Chargers e informações sobre ingressos serão divulgados nos próximos meses, quando o calendário da temporada de 2025 for fechado. O jogo no Brasil dará a largada para os duelos internacionais.

O Los Angeles Chargers será o mandante no duelo, mas o adversário ainda não foi definido. Desta vez, não será um time verde a jogar com o mando de campo na casa corintiana, já que as cores predominantes dos Chargers são azul e amarelo.