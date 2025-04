Festão de luxo de 50 anos de Beckham reúne de Messi a Tom Brady; veja fotos

David Beckham completa 50 anos no dia 2 de maio, mas decidiu antecipar as comemorações de seu aniversário com uma festa de luxo que reuniu familiares e amigos mais próximos, entre eles várias celebridades.

O que aconteceu

A festança aconteceu na noite de segunda-feira (31), no restaurante Cipriani Downtown, em Miami (EUA), onde o ex-jogador inglês reside hoje. David Beckham é dono do Inter Miami, time do quarteto Messi, Suárez, Busquets e Alba, todos presentes na comemoração com suas respectivas esposas.

Tom Brady e Shaquille O'Neal, astros do futebol americano e do basquete, também estiveram entre os presentes. "Me sinto tão pequeno", brincou Beckham ao postar uma foto ao lado dos dois.