NFL anuncia 2º jogo no Brasil e define time mandante e local do confronto

Está confirmado: o Brasil sediará o seu segundo jogo da NFL. A partida ocorrerá mais uma vez em São Paulo e no estádio do Corinthians, com o Los Angeles Chargers sendo o mandante desta vez.

NFL em São Paulo de novo

A NFL anunciou que organizará mais um São Paulo Game. A decisão foi divulgada em evento realizado na Prefeitura da capital paulista na manhã desta quarta-feira (19).

O jogo será disputado novamente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O local foi o palco no ano passado do primeiro confronto da NFL em todo o hemisfério sul do planeta, com a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, na abertura da temporada.