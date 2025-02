Brasil vira queridinho, é disputado por times da NFL e terá feito histórico

AJ Brown durante jogo entre Eagles e Packers, pela NFL, na Neo Química Arena Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

Nas palavras do próprio executivo, o São Paulo Game virou um "problema muito bom". Martínez destacou que a primeira experiência no Brasil empolgou os dirigentes nos EUA, com feedbacks positivos de todos os envolvidos em 2024. O objetivo é superar as expectativas com o confronto que ocorrerá em 5 de setembro.

O Brasil é agora muito popular e vai ser ainda mais. Nesse processo que temos para selecionar que time vai a cada país, não somente eram os Chargers [interessados]. Diferentes times estiveram nesse processo somente para o Brasil. Os Chargers foram selecionados, mas, sim, tivemos muitas equipes.

Luis Martínez, diretor-geral da NFL

A experiência foi positivamente impactada por Eagles x Packers, com absoluta certeza. Depois do primeiro jogo, os comentários, as entrevistas e a vibração dos elencos, das comissões técnicas e dos donos dos dois times foram muito positivas. Somente bons comentários do Brasil, de São Paulo e da experiência no geral. Agora temos um problema muito bom: como vamos dirigir tantos requerimentos, tantas vontades de times de fazer coisas no Brasil?

Justin Herbert é o astro dos Chargers, que será o mandante no segundo São Paulo Game Imagem: Cooper Neill/Getty

O segundo jogo no Brasil também terá uma marca inédita do contemplado Chargers. A franquia será a primeira na história da NFL a disputar jogos em cinco continentes diferentes. O time, inclusive, foi protagonista da primeira disputa fora da América do Norte, em 1976, que foi realizada em Tóquio, no Japão.