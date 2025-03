NFL fará jogo no Rio de Janeiro em 2026, diz prefeito Eduardo Paes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Rio de Janeiro vai sediar jogo da NFL no ano que vem, disse nesta quinta-feira o prefeito da cidade, Eduardo Paes.

Paes disse que se reuniu com representantes da liga de futebol americano dos Estados Unidos esta semana para tratar sobre o jogo, que seria o terceiro da NFL no Brasil após partidas em São Paulo no ano passado e em setembro deste ano.

"Ontem a gente estava conversando em uma reunião com os caras da NFL, do futebol americano, que, particularmente, é uma coisa que eu não acompanho muito", disse Paes ao discursar em evento na Coppe/UFRJ.