Gramado natural ou sintético? Diretor da NFL no Brasil evita preferência

Temos os dois [gramados naturais e sintéticos] na NFL. Qual [é o preferido]? Depende de muitas coisas, mas os jogadores também estão acostumados a jogar [em ambos], Pode ser um ou outro. Mas a Arena Corinthians para nós é um grande estádio, uma grande parceria.

Luis Martínez, diretor-geral da NFL no Brasil

Quase metade dos estádios dos 32 times da NFL adota a grama artificial, de acordo com levantamento do The Athletic —braço esportivo do New York Times. Os demais são naturais, com alguns poucos tendo implementado o chamado híbrido, misturando a grama com o sintético.

O diretor ainda disse que a NFL possui uma equipe especializada nos EUA para assegurar o padrão de qualidade dos gramados que receberão seus jogos. Esse time, inclusive, já começou a debater a questão do campo da Neo Química Arena para garantir as melhores condições e evitar polêmicas do ano passado. O gramado da casa corintiana é específico para a prática do futebol, e não para o futebol americano.

Para nós, a prioridade número 1 é garantir sempre que os jogadores tenham as condições corretas para jogar. Temos um time muito grande e especializado trabalhando para garantir que o gramado seja o correto, ótimo, com as condições e padrões da NFL. Para além de ter um bom jogo, queremos uma boa experiência para os jogadores e técnicos.

Luis Martínez

Funcionário do Philadelphia Eagles tira grama da chuteira de jogador durante jogo da NFL no Brasil Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

Martínez também elogiou o gramado e toda a estrutura da Neo Química Arena, que sediará novamente o São Paulo Game. O estádio do Corinthians foi escolhido para ser o palco da partida após extensa inspeção, superando estádios de rivais. No entanto, o gramado da arena virou alvo de reclamação de jogadores e de espectadores, envolvendo até LeBron James, sobre escorregões e buracos durante a vitória dos Eagles sobre os Packers, em 2024.