Número 1 do mundo, Jannik Sinner perde pontos e dinheiro em caso de doping

O italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, foi obrigado a devolver o prêmio em dinheiro obtido durante o Masters 1000 de Indian Wells deste ano. Ele também perderá os 400 pontos que somou no torneio por ter testado positivo duas vezes em exames antidoping no período.

A Agência de Integridade do Tênis (ITIA, na sigla em inglês), divulgou nesta terça-feira que dois testes realizados por Sinner - nos dias 10 e 18 de março - apontaram a presença da substância proibida clostebol, um anabolizante. O regulamento da Agência Mundial Antidoping (WADA, na sigla em inglês) impôs suspensões provisórias a Sinner, mas o italiano entrou com apelações nas duas ocasiões e obteve o direito de seguir competindo.

A defesa alegou que a substância entrou no sistema do atleta por contaminação via seu fisioterapeuta, que estava aplicando um spray para tratar um corte no dedo. Esse spray, que continha clostebol, teria sido usado de 5 a 13 de março, período em que o profissional fez massagens e tratamento fisioterapêutico em Sinner. Como a pela do tenista também tinha lesões, esse contato teria causado a contaminação.