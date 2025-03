Um equívoco na rede social a fez caminhar à presidência de uma confederação

Fui assistir a um jogo, que era uma final de Brasileiro, e não entendia quase nada, mas achei muito legal. À época, eles estavam precisando de gente para ajudar na gestão e, como sou formada em administração, vi a oportunidade de estar próxima do meu clube de coração. Era a realização de um sonho. Comecei a ajudar e, depois, o Trigo encabeçou a formação da Federação Paulista, e pude auxiliar também nesta formação, organização de campeonato e tudo mais.

A Federação Paulista de Futebol Americano foi regulamentada em 2018. A partir daí, Cris deu novos passos na gestão do futebol americano até receber o convite para integrar a equipe da confederação brasileira. Foi em meio a essas mudanças que ela decidiu focar nesse caminho.

O pessoal da confederação reconheceu que vinha sendo feito um trabalho diferente, diferenciado, e, normalmente, os gestores eram ex-atletas. Então, fui com uma pegada diferente. Passando um tempo, o presidente renunciou [Ítalo Mingoni, em agosto de 2020]. E eu e outros diretores, à época, conversamos para fazermos alguma coisa. Já não era o primeiro presidente que renunciava. Ninguém estava acreditando muito, mas sabíamos que dava para fazer muita coisa.

Em 2021, Cris foi eleita pela primeira vez em eleição que teve apenas a chapa que ela encabeçava. Em 2024, ela foi reeleita. "Assumimos na época da pandemia. Ficamos quase um ano parados, sem receitas, sem caixa e com dívidas. Conseguimos fazer um trabalho bacana, apesar de todas as dificuldades. E isso ficou comprovado no ano passado, quando vencemos uma eleição com mais chapas, mas nos deram esse voto de confiança", disse.

Cris Kajiwara comenta a representatividade feminina à frente das instituições esportivas. "No último encontro do COB, ainda tinha a presidente da ginástica [Luciene Resende], que não está mais, a Magali [Moreira], do Remo, e eu. Mas vemos a liderança da própria Yane [Marques, vice do COB]. Percebemos que tem mais mulheres, como a Leila [Pereira] no Palmeiras, que tem alcançado sucesso. Esperamos cada vez que mais mulheres ocupem esse espaço, seja em clubes, federações ou confederações. No futebol americano, temos várias mulheres responsáveis por times de futebol americano ou de flag".