Savinho sai machucado, mas Manchester City vence o Chelsea pelo Campeonato Inglês

Chelsea e Manchester City se enfrentaram em Stamford Bridge neste domingo e fizeram suas estreias no Campeonato Inglês desta temporada. Com gols de Haaland e Kovacic, o clube comandado por Guardiola venceu por 2 a 0.

A notícia ruim para o torcedor do Manchester City vem por conta do brasileiro Savinho. O atacante fazia sua estreia como titular no clube inglês, mas precisou ser substituído no intervalo após sentir dores no joelho.

Com o resultado, o clube de Londres segue com a pontuação zerada, aparecendo na 16ª posição do Campeonato Inglês. Já o time de Manchester conquistou os primeiros três pontos e está na quarta colocação.