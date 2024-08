Grêmio se reapresenta e treina de olho em duelo com o Fluminense na Libertadores

? Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Os atletas que atuaram pelo menos 60 minutos no último jogo do Campeonato Brasileiro fizeram um trabalho regenerativo no vestiário do CT Luiz Carvalho. Em seguida, realizaram um treinamento técnico em campo reduzido.

Enquanto o restante do elenco foi dividido no gramado pelo técnico Renato Gaúcho. Após uma conversa com os jogadores, o treinador comandou um trabalho tático utilizando o campo inteiro. A atividade teve como foco o avanço das linhas, posicionamento e transição. Ainda foram treinadas jogadas de bola parada ofensivas e defensivas em cobranças de faltas laterais e escanteios.

Em caso de vitória do Fluminense por um gol de diferença sobre o Grêmio, a partida será decidida nos pênaltis. Por conta disso, os atletas executaram várias cobranças de penalidade.