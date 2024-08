Juventude bate Athletico-PR fora de casa e pega o elevador na tabela

Por sua vez, o Juventude joga novamente no próximo sábado, às 16h, para encarar o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Juventude inaugurou o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque rápido e bem armado, Erick Farias recebeu, com espaço, dentro da grande área e cruzou rasteiro para Nenê, que completou para o fundo das redes de Léo Linck.

Pouco tempo depois, aos 39 minutos, o Athletico-PR deixou tudo igual na Ligga Arena. João Cruz tocou para Nikão, que, pela direita do campo de ataque, trouxe para o meio, limpou a marcação e, de canhota, acertou o canto inferior direito da meta defendida por Gabriel.

Os visitantes retomaram as rédeas do placar aos 22 minutos da etapa complementar. Em falta pelo lado direito do campo de ataque, Marcelinho alçou a bola na área e Yan Souto subiu mais alto que a marcação adversária e cabeceou para o gol. Léo Linck escorregou e falhou no lance, deixando a bola estufar suas redes. O goleiro queixou-se de lesão e foi substituído por Mycael.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 2 JUVENTUDE