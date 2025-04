Romero alfineta Leila e pede punição ao Palmeiras por gritos homofóbicos

O atacante Ángel Romero, do Corinthians, fez um desabafo sobre ser alvo de gritos homofóbicos da torcida do Palmeiras, após a derrota por 2 a 0 no Dérbi, pela 3ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O camisa 11 do Timão alfinetou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, questionando se ela está preocupada com os gritos homofóbicos. A mandatária do Alviverde está muito engajada no combate ao racismo, principalmente depois dos ataques sofridos pelo atacante Luighi, em partida da Libertadores Sub-20.

O atacante também deixou nas entrelinhas uma suposta preferência em punições realizadas pelas entidades do futebol. Ele pontuou que, se o caso tivesse acontecido na Neo Química Arena, haveria punição ao Corinthians.